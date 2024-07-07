Rusya'nın Soçi limanından hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", 825 yolcusu ve 436 kişilik mürettebatıyla Sinop'a geldi.
Soçi limanından hareket eden 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyer, Sinop limanına demirledi.
Geminin yolcuları İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile turizm acentelerinin görevlilerince karşılandı.
Yolcular, gün boyu kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecek.
Astoria Grande, Sinop'un ardından İzmir'e hareket edecek.
Son Dakika › Güncel › Rusya'dan Sinop'a Gelen Kruvaziyer Astoria Grande, Yolcularını Karşıladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?