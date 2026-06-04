Rusya'dan Suriye'deki Kimyasal Silah İddialarına Şüphe

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Suriye'de Beşşar Esed döneminde kimyasal silahların kullanımı konusundaki son bulgularla ilgili "delil yetersizliğine" dikkati çekerek, bulunan delillerin elde ediliş şeklinin güvenilirliği konusunda şüphe duyduklarını belirtti.

Nebenzya, " Orta Doğu'da Durum" başlığı altında Suriye'nin kimyasal silahlardan arındırılması hakkında toplanan BM Güvenlik Konseyinde konuştu.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (OPCW) Suriye'de yeniden başlattığı söz konusu çalışmaların yöntemiyle ilgili detaylara yer veren Nebenzya, bu konuda OPCW'ye Rusya'nın duyduğu güven eksikliğini dile getirdi.

Nebenzya, "Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki çatışma yılları boyunca, toprakların önemli bir kısmı defalarca çeşitli silahlı grupların kontrolüne geçti. Batı koalisyonu ve İsrail tarafından gerçekleştirilen yoğun hava saldırıları sonucunda birçok askeri ve endüstriyel açıdan önemli tesis imha edildi veya ciddi şekilde hasar gördü ve bu koşullar altında, yeni örneklerin düzgün bir şekilde toplanması mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

OPCW yetkililerinin de bölgedeki durumun "karmaşıklığını" kabul ettiğini vurgulayan Rus diplomat, bu koşullar altında maddi delillerin korunması, güvenilirliği ve objektif analiz için uygunluğu hakkında konuşmanın "imkansız" olacağını söyledi.

Nebenzya, OPCW Teknik Sekreterliğinin "delil zinciri ilkesini sürekli ihlal ettiğini" iddia ettiği konuşmasında, kimyasal silah kullanımıyla ilgili elde edilen "sözde bulunan unsurların" önce imha edilmesi sonra yetkililerin gelip kalıntılardan örnek alması yöntemini doğru bulmadıklarını kaydetti.

Rusya Daimi Temsilcisi Nebenzya, "Bu sözleşmenin öngördüğü kanıt toplama metodolojisinin ihlali, uydurma kanıtlar, temel bilimsel yasalara aykırı sonuçlar ve sözde tanıkların, meslektaşların yalan ifadeleri söz konusu." diye ekledi.

BMGK'nin Suriye kimyasal dosyasını kapatmasının "tek mantıklı yol" olduğunu ileri süren Nebenzya, OPCW'yi kimyasal delillerin saklanmasıyla ilgili endişeleri gidermeye ve "hızlandırılmış yerinde imha kararını" yeniden değerlendirmeye çağırdı.