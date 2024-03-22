Rusya'dan Ukrayna'nın enerji endüstrisine saldırı: En büyük hidroelektrik santralinde yangın çıktı

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- Rusya'dan Ukrayna'nın enerji endüstrisine son zamanların en büyük saldırısı

Ukrayna'nın en büyük hidroelektrik santralinde yangın çıktı

KİEV - Rus ordusu, Ukrayna'nın en büyük hidroelektrik santrali Dnipro HES dahil olmak üzere ülkenin enerji endüstrisine ve yerleşim yerlerine geniş çaplı saldırı düzenledi.

Rusya, Ukrayna'da enerji sistemlerine yönelik geniş çaplı saldırılar düzenledi. Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşenko yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin gece saatlerinde Ukrayna'nın enerji sistemine son zamanların en büyük saldırısını gerçekleştirdiğini duyurdu. Galuşenko, "Amaç sadece zarar vermek değil, aynı zamanda geçtiğimiz yıl olduğu gibi ülkenin enerji sisteminde büyük çaplı hasar bırakmak. Maalesef farklı bölgelerdeki üretim tesisleri, iletim ve dağıtım sistemlerinde hasar meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Galuşenko, saldırılar nedeniyle Zaporijya Nükleer Santrali'ni besleyen bir enerji hattında hasar oluştuğunu belirterek, "Ayrıca bombardıman nedeniyle nükleer santrali besleyen enerji tedarik hatlarından biri kesildi. Bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. Enerji şirketleri elektriği yeniden sağlamak için çalışıyor" dedi.

Zaporijya'daki Dnipro HES'te saldırı sonrası yangın

Ukrayna devlet hidroelektrik santralleri kuruluşu Ukrhidroenergo tarafından yapılan açıklamada ise, ülkenin en büyük hidroelektrik santrali olan ve Zaporijya Nükleer Santrali'ne elektrik sağlayan Dnipro Hidroelektrik Santrali'ne saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi. Saldırı sonrası yangın çıktığı belirtilen açıklamada, "Şu anda yangın devam ediyor. Acil durum hizmetleri ve enerji çalışanları, hava saldırılarının sonuçlarının üstesinden gelmek için sahada çalışıyor. Barajın yıkılma tehlikesi yok, durum kontrol altında" ifadeleri kullanıldı.

Barajın üzerinden geçen içerisinde sivillerin bulunduğu bir troleybüse de füze isabet ettiği öğrenildi.

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov ise sabah saatlerinde Harkov kentinde patlama sesleri duyulduğunu, Rus füzelerinin şehrin elektrik tesisine isabet etmesi sonucu elektrik kesintileri yaşandığını aktardı.

Rusya'nın saldırılarında 3 can kaybı

Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov, saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 8 kişinin de yaralandığını belirtti. Ukrayna İçişleri Bakanlığı ise Khmelnytskyi bölgesine yönelik saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

"Rusya insanların günlük yaşamlarıyla savaş halinde"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın geniş çaplı saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu gece Rusya, Ukrayna'ya 60'tan fazla Shaded insansız hava aracı ve 90'a yakın farklı tipte füze fırlattı. Dünya, Rus teröristlerin hedeflerini olabildiğince açık bir şekilde görüyor: Enerji santralleri ve enerji tedarik hatları, hidroelektrik barajı, sıradan konutlar ve hatta bir troleybüs. Rusya insanların günlük yaşamlarıyla savaş halinde. Bu terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kimse yardımsız kalmayacak. Elektrik yeniden sağlanıyor. Harkov ve bölgesi, Zaporijya, Sumy, Poltava, Dnipro, Odessa, Khmelnytskyi ve bölgesi, Vinnytsia ve Ivano-Frankivsk'te gece saatlerinden itibaren çalışmalar başladı" ifadelerini kullandı.

"Daha fazla hava savunma sistemlerine ihtiyacımız var"

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da, "Rusya, gece 60'tan fazla Shaded İHA ve hemen hemen 90 füzeyle Ukrayna'ya saldırdı. Rus teröristlerin ana hedefleri arasında Ukrayna'nın en büyük hidroelektrik santrali de dahil olmak üzere enerji tesisleri ve apartmanlar yer alıyor. Ukrayna'nın halkımızı ve altyapımızı füze saldırılarından korumak için daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacı var. Dünyanın Rus kötülüğünü yenmesi gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.