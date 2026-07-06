Rusya'dan Ukrayna'ya Hava Saldırısı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus topraklarındaki sivil altyapıya yönelik saldırılara karşılık, gece Ukrayna'daki askeri ve enerji tesislerine büyük bir hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'daki sivil altyapıya yönelik "terör saldırılarına" cevap verildiği bildirildi.

Rus ordusunun gece saatlerinde karadan, havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) kullanarak büyük bir hava saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, "Bu saldırılar, Kiev ve Kiev bölgesindeki askeri sanayi, yakıt ve enerji tesislerini ve Dnipropetrovsk, Poltava, Çerkasi, Çernigiv ve Kiev bölgelerindeki askeri havaalanı altyapısını hedef aldı." ifadelerine yer verildi.