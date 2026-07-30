Rusya'dan Ukrayna'ya Yoğun Saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı, başta Kiev ve Lviv olmak üzere Ukrayna'nın 7 bölgesinde askeri havaalanları, savunma sanayi işletmeleri ile askeri telekomünikasyon ve lojistik merkezlerine yoğun saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece saatlerinde kara, hava ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'ya yoğun saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırılarda Kiev ve Lviv kentleri ile İvano-Frankivsk, Jitomir, Rivne, Vinnitsa ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki askeri havaalanları, savunma sanayi işletmeleri, askeri telekomünikasyon ve lojistik merkezlerinin vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu tesislerin çeşitli amaçlarla kullanılan füze sistemleri ve İHA'ların üretimi, depolanması ve sevkiyatında, ayrıca hava sahasındaki durumun kontrolüne yönelik sistemlerin çalıştırılmasında kullanıldığı aktarıldı.

Ayrıca, Yujnıy Limanı'ndaki bir kuru yük gemisi ile Odessa'nın doğusu ve güneyindeki silah ve askeri malzeme taşıdığı belirtilen iki kuru yük gemisinin de vurulduğu ifade edildi.