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Lavrov, ABD, Güney Kore ve Japonya'yı Kuzey Kore ile savaşa hazırlanmakla suçladı - Son Dakika
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Lavrov, ABD, Güney Kore ve Japonya'yı Kuzey Kore ile savaşa hazırlanmakla suçladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD, Güney Kore ve Japonya'yı Kuzey Kore ile savaşa hazırlanmakla suçladı. Lavrov, bu ülkelerin faaliyetlerini artırdığını ve geniş çaplı tatbikatlar gerçekleştirdiğini belirtti. Ayrıca, Güney Kore ve Japonya'nın Kuzey Kore'ye yönelik agresif söylemlerde bulunduğunu ifade etti. Lavrov, Rusya'nın Kuzey Kore ile ilişkilerinin güzel ilerlediğini ve Kuzey Kore'nin bağımsız bir şekilde hareket ettiğini vurguladı. Güney Kore ise Lavrov'un açıklamalarını yanıltıcı ve yanlış olarak değerlendirdi ve Kuzey Kore'yi gerilimi artırmakla suçladı.

Lavrov, ABD, Güney Kore ve Japonya\'yı Kuzey Kore ile savaşa hazırlanmakla suçladı
25.01.2024 - 11:41,
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BİRLEŞMİŞ Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD, Güney Kore ve Japonya'yı Kuzey Kore ile savaşa hazırlanmakla suçladı.

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında basın toplantısı düzenleyen Lavrov, ABD tarafından bir araya getirilen bu yeni askeri blokun faaliyetlerini artırdığını ve geniş çaplı tatbikatlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Lavrov, Güney Kore'nin söylemlerinin aniden " Pyongyang'a karşı daha da düşmanca bir hal aldığına" işaret ederek, Japonya'dan da bu ülkeye yönelik "agresif söylemler" geldiğine dikkati çekti.

Söz konusu askeri blokun amacının açıkça ifade edildiği değerlendirmesinde bulunan Lavrov, "İfade ediş şekilleri oldukça muğlak, nükleer işbirliği gibi bir şey söylediler ama Kuzey Kore ile savaşa hazırlanıyorlar." dedi.

Lavrov, Rusya'nın Kuzey Kore ile ilişkilerinin de "güzel ilerlediğini, oldukça aktif şekilde geliştiğini" belirterek, "Kuzey Kore'nin bağımsız olmaya çalıştığını, kimsenin dümen suyunda gitmediğini gördüklerini" dile getirdi.

ABD ve bazı eski Batılı sömürgeci güçlerin "bugünün dünyasının gerçekleriyle yüzleşmeleri gerektiğini" kaydeden Lavrov, "Sadece dolarınız var diye bu kadar güçlü olduğunuzu düşünmemelisiniz." ifadesini kullandı.

Güney Kore'den, Lavrov'un açıklamalarına tepki

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soosuk, Lavrov'un açıklamalarının Kuzey Kore'nin "nükleer silah ve füze geliştirirken suçu dış dünyaya atmasına dair yanlış ve yanıltıcı iddialarını" yansıttığını söyledi.

Lim, Kuzey Kore'yi bu ay gerçekleştirdiği füze denemeleri ve Güney ile ihtilaflı deniz sınırı yakınlarındaki topçu atışları gibi silah gösterileriyle gerilimi daha da yükseltmekle suçladı.

Sözcü, "Hükümetimiz, Kuzey Kore ile herhangi bir ön koşul olmaksızın diyalog kurma isteğini sürekli olarak ifade etmiştir." dedi.

Kaynak: AA
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