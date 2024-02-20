Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Küba\'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Latin Amerika turu kapsamında Küba'ya çalışma ziyaretinde bulundu.
Bakan Lavrov ve beraberindeki heyet, başkent Havana'daki Devrim Sarayı'nda Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel tarafından kabul edildi.
Canel, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, Lavrov'un ziyaretinden ötürü memnuniyetini dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "sevgi dolu" selamlarını ilettiğini belirten Canel, "Ortak çıkarları ilgilendiren konular ve uluslararası gündemle ilgili iki ülke ilişkilerine dinamizm kazandırılması için fikir alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.
Lavrov, mevkidaşı Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ile görüşmesinde ise ABD'nin Küba'ya uyguladığı yasa dışı ekonomik, ticari ve mali ablukayı kınayarak ada ülkesine yapılan "utanç verici politikaların" son bulmasını istedi.
Küba'nın "teröre destek veren ülkeler listesinden" çıkarılması çağrısında bulunan Lavrov, Washington yönetiminin Küba'ya karşı "tek taraflı ve "anlamsız" bir politika yürüttüğünü söyledi.
Lavrov, ülkesinin Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu birlikleriyle ilişkilerini daha da geliştirmek istediğini ve bu konuda istekli olduklarını belirtti.
Rodriguez'i Rusya'ya davet etti
Daha demokratik bir dünya düzeninin sağlanması hususunda Küba ile ortak çalıştıklarını vurgulayan Lavrov, sömürgeci uygulamalara karşı birlikte çalışmasının önemine işaret etti.
Lavrov, Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez'i Rusya'ya davet ederek iki ülke arasında sağlanan anlaşmaların hukuki zemine oturtulması için ekonomik, ticari ve teknik işbirliği komisyonunun birlikte çalışmasının önemini hatırlattı.
Rodriguez de görüşmeye ilişkin X'teki açıklamasında, Lavrov ile "samimi ve verimli" bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek "Mükemmel ikili ilişkilerimizi ve çok taraflı alanlarda, ortak çıkarları ilgilendiren konuları belirleme konusunda niyetimizi ortaya koyduk." dedi.
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