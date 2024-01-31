Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD, işlediği suçlardan dolayı hesap vermeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin birçok ülke ve halka karşı "korkunç suçlar" işlediğini belirterek, "Washington işlediği suçlardan dolayı hesap vermeli." dedi.
Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
AA muhabirinin, Amerikan askerlerinin Ürdün- Suriye sınırında öldürülmesi ile ilgili sorusunu yanıtlayan Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu saldırıya yanıt verecekleri yönünde açıklama yaptığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:
"Kanaatimce Biden, cümlesini sonlandırmadı. Washington işlediği suçlardan dolayı insanlar karşısında hesap vermeli. Biden nedense birçok ülke ve halka karşı işlediği korkunç suç niteliğindeki yasa dışı eylemler konusunda yasalar karşısında cevap vermiyor. Washington'ın işlediği suçlar konusunda cevap verme zamanı geldi. Sadece güçle cevap vermeyi biliyorlar. Bu da durumun çözülmesi yerine gerginleşmesine yol açıyor."
" Japonya'nın düşmanca eylemine sert şekilde cevap vereceğiz"
Rusya'nın karşıt yaptırım kararı aldığı gerekçesiyle Japonya ile Kuril Adaları anlaşmazlığına yönelik yürütülen barış müzakerelerini reddetme kararı aldıklarını anımsatan Zaharova, Japonya'nın Rusya'ya yönelik "dostça olmayan" yaklaşım sergilediğini belirtti.
Zaharova, "Rusya, Japonya yönetiminin her türlü düşmanca eylemine en sert şekilde cevap vermeye devam edecek." dedi.
Mali, Burkina Faso ve Nijer'in Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) ayrılma kararı aldığına dikkati çeken Zaharova, bununla ilgili durumu takip ettiklerini ve ortaya çıkan sorunların eşitlik ve karşılıklı saygıya dayalı diyalog yoluyla çözüleceğini umduklarını dile getirdi.
Konya'da iki katlı kerpiç evin birinci katında dökülen böcek ilacı üst katta bulunan aileyi zehirledi. 5 kişi hastanede tedavi altına alınırken ailenin en küçük üyesi 7 yaşındaki çocuk ise hayatını kaybetti.
İBB Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında 6 Şubat depremlerine ilişkin konuşurken ölü sayısının 130 bin olduğunu ifade etti. Resmi makamlarca 50 bin olarak açıklanan ölü sayısı için 130 bin ifadesini kullanan Kurum'un sözleri kısa sürede gündem oldu. Gelişme üzerine konuya açıklık getiren Kurum, bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi.
Yunanistan Kupası çeyrek final maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Atromitos'u deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale çıktı.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Zonguldak'ta kadın kuaförlüğü yapan 45 yaşındaki Hasan E., yanında çırak olarak eğitim gören 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Çocuğa cinsel istismar sanığı, çıkarıldığı mahkemede kendisine iftira atıldığını iddia etti.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul'da kendisine ait çay ocağında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili konuşan bir görgü tanığı dikkat çeken ifadeler kullandı. Pişkin'in tehdit edildiğini söyleyen görgü tanığı, "Yanındayken kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu." dedi.
Eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Silahın tutukluk yapması üzerine saldırganın olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenilirken Ergen, son zamanlarda siyasette yaşadığı olayların bu tatsız olayın sebebi olduğunu söyledi. Öte yandan saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Sosyal medyada ''Diyarbakırlı Ramazan hoca'' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul Fatih'te kendisine ait çay ocağında öldürülmesinin ardından ortaya çıkan detay kahretti. Halil İbrahim Galyan isimli görgü tanığı, ''İşte gördüğümüz gibi namaz üzerinde hainler bıçaklamış Ramazan hocayı. Namaz kılarken, zaten kanı orada belli'' ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD, işlediği suçlardan dolayı hesap vermeli - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?