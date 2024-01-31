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Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD, işlediği suçlardan dolayı hesap vermeli - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD, işlediği suçlardan dolayı hesap vermeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD, işlediği suçlardan dolayı hesap vermeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin birçok ülke ve halka karşı işlediği suçlardan dolayı hesap vermesi gerektiğini belirtti. Zaharova, Japonya'nın düşmanca eylemlerine sert şekilde cevap vereceklerini ve ECOWAS'tan ayrılan Mali, Burkina Faso ve Nijer'in sorunlarının diyalog yoluyla çözülmesini umduklarını ifade etti.

31.01.2024 23:21
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin birçok ülke ve halka karşı "korkunç suçlar" işlediğini belirterek, "Washington işlediği suçlardan dolayı hesap vermeli." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA muhabirinin, Amerikan askerlerinin Ürdün- Suriye sınırında öldürülmesi ile ilgili sorusunu yanıtlayan Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu saldırıya yanıt verecekleri yönünde açıklama yaptığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kanaatimce Biden, cümlesini sonlandırmadı. Washington işlediği suçlardan dolayı insanlar karşısında hesap vermeli. Biden nedense birçok ülke ve halka karşı işlediği korkunç suç niteliğindeki yasa dışı eylemler konusunda yasalar karşısında cevap vermiyor. Washington'ın işlediği suçlar konusunda cevap verme zamanı geldi. Sadece güçle cevap vermeyi biliyorlar. Bu da durumun çözülmesi yerine gerginleşmesine yol açıyor."

" Japonya'nın düşmanca eylemine sert şekilde cevap vereceğiz"

Rusya'nın karşıt yaptırım kararı aldığı gerekçesiyle Japonya ile Kuril Adaları anlaşmazlığına yönelik yürütülen barış müzakerelerini reddetme kararı aldıklarını anımsatan Zaharova, Japonya'nın Rusya'ya yönelik "dostça olmayan" yaklaşım sergilediğini belirtti.

Zaharova, "Rusya, Japonya yönetiminin her türlü düşmanca eylemine en sert şekilde cevap vermeye devam edecek." dedi.

Mali, Burkina Faso ve Nijer'in Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) ayrılma kararı aldığına dikkati çeken Zaharova, bununla ilgili durumu takip ettiklerini ve ortaya çıkan sorunların eşitlik ve karşılıklı saygıya dayalı diyalog yoluyla çözüleceğini umduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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