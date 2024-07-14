Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'deki suikast girişimleri bir 'gelenek' - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'deki suikast girişimleri bir 'gelenek'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'de başkan ve başkan adaylarına yönelik suikast girişimlerinin ülkenin iç siyasi yaşamında 'gelenek' olduğunu söyledi. Zaharova, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Trump'ın suikast girişimi, ABD'deki suikastlerin sadece acı verici bir tezahürü olmadığını, aynı zamanda bir 'gelenek' olduğunu gösteriyor.

14.07.2024 13:25
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'de başkan ve başkan adaylarına yönelik suikast girişimlerinin ülkenin iç siyasi yaşamında "gelenek" olduğunu söyledi.

Zaharova, Rossiya-24 devlet kanalında, Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ülkede başkan, başkan adaylarına, tanınmış kişilere ve siyasi şahsiyetlere yönelik suikast girişimlerinin ABD'nin iç siyasi yaşamının acı verici tezahürleri olduğunu belirttiğini kaydeden Zaharova, "Ama onun tam söylemediklerini söylemek isterim. Biden bunun yalnızca ABD iç siyasi yaşamının acı verici bir tezahürü olmadığını, aynı zamanda bir 'gelenek' olduğunu da söylemeliydi." ifadelerini kullandı.

Trump'a suikast girişimi

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'deki suikast girişimleri bir 'gelenek' - Son Dakika

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