Rusya, Donetsk'te İki Yerleşimi Ele Geçirdi

Güncel

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde iki yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Donbas bölgesinde önemli yerlerin kontrolünü ele geçirdiği kaydedilen açıklamada, "Merkez askeri birlikleri başarılı taarruz eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Lenin yerleşim birimini, Doğu askeri birlikleri de başarılı aktif eylemleri sonucunda Makarovka yerleşim birimini kurtardı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna ordusuna eylemlerini desteklemek için kullanılan enerji altyapısı tesisleri, askeri havaalanı altyapısı, insansız hava araçları üretim atölyesi ve deposu, askeri birlik ve teçhizatın toplandığı 165 bölgeyi vurduğu da belirtildi.

Hava savunma sistemleriyle ABD yapımı 4 HIMARS füzesinin vurulduğu aktarılan açıklamada, Ukrayna'ya ait 102 uçak tipi insansız hava aracının düşürüldüğü ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 9-15 Kasım tarihlerinde Ukrayna'da 1'i Harkiv, 4'ü Donetsk bölgelerinde olmak üzere 5 yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini belirtmişti.