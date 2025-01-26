Rusya, Donetsk'te İki Yerleşimi Ele Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rusya, Donetsk'te İki Yerleşimi Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'te Zelenoye ve Velikaya Novoselka kontrolünü sağladı.

26.01.2025 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Zelenoye ve Velikaya Novoselka yerleşim birimlerinde kontrolü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgiler paylaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerleyişini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Merkez ve Doğu askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Zelenoye ve Velikaya Novoselka yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 153 bölgede Ukrayna'nın enerji, askeri, sanayi unsurlarına, askeri havaalanı altyapısına, insansız hava aracı (İHA) ve insansız deniz aracı üretim, depolama ve eğitim merkezlerine havadan ve karadan saldırılar düzenlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 652 uçak, 283 helikopter, 41 bin 507 İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 20 bin 852 tank ve zırhlı araç, 1510 çok namlulu roketatar, 20 bin 945 obüs ve havan topu ile 30 bin 806 özel askeri araç imha edildi."

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'nın Harkiv, Luhansk ve Donetsk bölgelerinde 9 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Savunma, Ukrayna, Donetsk, Güncel, Enerji, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Donetsk'te İki Yerleşimi Ele Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya’da 12 katlı otel inşaatında yangın Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
07:32 İrfan Can’dan “Göztepe’ye karşı ne hissediyorsun“ sorusuna olay cevap İrfan Can'dan "Göztepe'ye karşı ne hissediyorsun?" sorusuna olay cevap
07:25 Halit Ergül’in diğer oteli Gazelle Resort SPA’ya gece yarısı operasyonu Halit Ergül'in diğer oteli Gazelle Resort SPA'ya gece yarısı operasyonu
07:03 Türkiye’den Suriye’deki silahlı gruplara mesaj Türkiye'den Suriye'deki silahlı gruplara mesaj
06:39 Trump’tan tüm dış yardımları durdurma kararı Trump'tan tüm dış yardımları durdurma kararı
05:52 E-5’te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti E-5'te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 18:35:28. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya, Donetsk'te İki Yerleşimi Ele Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.