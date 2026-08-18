Rusya, Donetsk'te İki Yerleşimi Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Orehovatka ve Krasnopodolye yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Güney ve Merkez askeri kuvvetlerine bağlı birlikler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Orehovatka ve Krasnopodolye yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son 24 saat içinde 10 güdümlü hava bombası, ABD üretimi 2 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ve 1671 İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu da kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesinde Andreyevskaya Obşçina ile Zaporijya bölgesindeki Novosoloşino yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.