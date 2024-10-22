Rusya Donetsk'te İlerleyişini Sürdürüyor - Son Dakika
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Rusya Donetsk'te İlerleyişini Sürdürüyor

Rus ordusu, Donetsk'teki Novosadovoye'yi kontrol altına aldığını açıkladı.

22.10.2024 14:48
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Novosadovoye yerleşim birimini kontrol altına aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da savaştaki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Batı Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novosadovoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 142 bölgede Ukraynalı asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktaların uçak, insansız hava aracı (İHA), topçu ve füze birlikleriyle vurulduğu aktarılan açıklamada, Ukrayna'ya ait 77 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 646 uçak, 283 helikopter, 34 bin 95 İHA, 583 hava savunma füze sistemi, 18 bin 753 tank ve zırhlı araç, 1478 çok namlulu roketatar, 16 bin 530 obüs ve havan topu ile 27 bin 468 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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