Rusya, Donetsk'te Novobahmutovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi - Son Dakika
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Rusya, Donetsk'te Novobahmutovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi

Rusya, Donetsk\'te Novobahmutovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Novobahmutovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. Rus ordusunun Ukrayna'da çatışmalara devam ettiği belirtilirken, son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 46 İHA'nın vurulduğu açıklandı. Toplamda ise Ukrayna ordusuna ait birçok askeri araç ve teçhizatın imha edildiği ifade edildi.

28.04.2024 14:07
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Novobahmutovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'da çatışmalara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Kuvvetleri Grubu'na bağlı birlikler, aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novobahmutovka (Novobahmutivka) yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 46 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 593 uçak, 270 helikopter, 23 bin 587 İHA, 509 hava savunma füze sistemi, 15 bin 869 tank ve zırhlı araç, 1275 çok namlulu roketatar, 9 bin 189 obüs ve havan topu ile 21 bin 372 özel askeri araç imha edildi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Donetsk'te Novobahmutovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi - Son Dakika

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