Rusya, Donetsk'teki Staromayorske Yerleşim Birimini Ele Geçirdi - Son Dakika
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Rusya, Donetsk'teki Staromayorske Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Rusya, Donetsk\'teki Staromayorske Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan Donetsk bölgesindeki Staromayorske yerleşim biriminin ele geçirildiğini açıkladı. Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verilen açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı Doğu birliklerinin Donbas'ta ilerlemeye devam ettiği belirtildi. Ayrıca, Rus hava savunma birliklerinin Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Mig-29 savaş uçağını vurduğu ve birçok füze ve insansız hava aracının da düşürüldüğü ifade edildi.

10.06.2024 16:07
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan Donetsk bölgesindeki Staromayorske yerleşim biriminin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı Doğu birliklerinin Donbas'ta ilerleyişini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Askeri birlikler Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Staromayorske yerleşim birimini kurtardı." ifadelerine yer verildi.

Rus hava savunma birliklerinin Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Mig-29 savaş uçağını vurduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca son 1 günde 2 Neptün denizsavar füzesi, 2 ABD üretimi HARM füzesi, 4 Fransız üretimi Hammer ve ABD üretimi JDAM füzesi, 7 ABD üretimi HIMARS ve Uragan füzesi ile 51 Ukrayna insansız hava aracının düşürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Donetsk'teki Staromayorske Yerleşim Birimini Ele Geçirdi - Son Dakika

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