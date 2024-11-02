Rusya, Esir Takası İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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Rusya, Esir Takası İddialarını Yalanladı

Zaharova, Ukrayna'nın sadece 279 askeri aldığını, 700'e yakın askerin dönebildiğini açıkladı.

02.11.2024 20:16
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkesinin bazı esir Ukraynalı askerleri vermek istemediği yönündeki iddiaların yalan olduğunu belirterek, "Kiev yönetimi, bunlardan ancak 279 askeri aldı. Geriye kalan 700'e yakın kişi kendi evine dönebilirdi." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, Rusya ve Ukrayna arasında esir asker takası sürecini değerlendirdi.

Ukrayna'nın bu süreci sabote ettiğini savunan Zaharova, bu yıl Rusya Savunma Bakanlığının takas için 935 Ukraynalı askerden oluşan liste hazırladığını ve konuyla ilgilenen Koordinasyon Merkezine ilettiğine dikkati çekerek, "Kiev yönetimi, bunlardan ancak 279 askeri aldı. Geriye kalan 700'e yakın kişi kendi evine dönebilirdi." diye konuştu.

Ukrayna yönetiminin, "Rusya tarafından aşırılıkçı ve terörist olarak belirlenen milliyetçi askerlere, yabancı paralı savaşçılara odaklandığını" belirten Zaharova, "Kiev yönetimi, seferber edilen kendi vatandaşlarına ilgi göstermiyor." ifadesini kullandı.

Zaharova, Rusya'nın bazı Ukraynalı esirleri vermek istemediği yönündeki iddialar hakkında ise "Rusya'nın Ukraynalı deniz piyadesi askerlerini takas listelerine dahil etmek istemediği yönündeki iddialar, kesinlikle yalan." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu askerlerin takas listesine dahil edildiğini söyleyen Zaharova, Rusya'nın takas sürecinden hiçbir zaman vazgeçmediğini vurguladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın, "Rusya'nın uluslararası gözlemci ve doktorların Ukraynalı esirlerini ziyaret etmesine izin vermediği" yönündeki açıklamasını da "yalan" olarak nitelendiren Zaharova, Kiev yönetiminin tamamen Batı'nın etkisi altında olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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