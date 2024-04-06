Rusya, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u terör saldırısının suç ortağı ve sponsoru olarak suçladı - Son Dakika
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Rusya, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u terör saldırısının suç ortağı ve sponsoru olarak suçladı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Moskova'daki terör saldırısının suç ortağı ve sponsorlarının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve bazı Batılı ülke liderleri olduğunu iddia etti. Medvedev, saldırıyı gerçekleştirenlerin kiralanan ve eğitilmiş suikastçılar olduğunu belirtti ve saldırının gerçek organizatörlerinin Ukrayna yetkilileri olduğunu ileri sürdü.

06.04.2024 19:45  Güncelleme: 19:46
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve bazı Batılı ülke liderlerinin Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna geçen ay düzenlenen terör saldırısının "suç ortağı" ve "sponsorları" olduğunu öne sürdü.

Medvedev, Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart'ta düzenlenen terör saldırısı ile ilgili Telegram kanalından açıklama yaptı.

Söz konusu terör eylemini gerçekleştirenlerin yakalandığına dikkati çeken Medvedev, "Bu pislikler, inançları uğruna ölmeye hazır din fanatikleri değiller. Bunlar, az para karşılığında kiralanan ve eğitilmiş suikastçılardır." ifadelerini kullandı.

"Saldırının gerçek organizatörlerinin Ukrayna yetkililerinin olduğunu ve halen DEAŞ'ın gölgesinde saklandığını" ileri süren Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve bazı Batılı ülke liderlerinin, yapılan saldırının "suç ortağı" ve "sponsorları" olduğu yorumunda bulundu.

Medvedev, "Macron'un söylemi ve eylemleri, 22 Mart'taki terör saldırısının suç ortağı olarak nitelendirilebilir. Macron ve diğer bazı Batılı liderlerin bu korkunç terör saldırısının sponsorları olduğu aşikar. Bu affedilemez. Burada dokunulmazlıkların arkasına saklanılamaz. Onlar artık Rusya'nın basit olmayan düşmanlarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Moskova'daki terör saldırısı

Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 144'e yükseldiği açıklanmıştı.

Saldırıya ilişkin bugüne kadar 11 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u terör saldırısının suç ortağı ve sponsoru olarak suçladı - Son Dakika

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