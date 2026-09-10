Rusya, Harkiv'de ilerliyor; Goptovka ve Zarubinka'yı ele geçirdiğini bildirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Goptovka ve Zarubinka yerleşim birimlerinde kontrolü ele geçirdiklerini bildirdi. Bakanlık, Rus güçlerinin cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Goptovka ve Zarubinka yerleşim birimlerinde kontrolü ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediği belirtildi.
Açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Goptovka ve Zarubinka yerleşim yerleri üzerinde kontrol sağladı." bilgisine yer verildi.???????
Bakanlık, dün Harkiv bölgesindeki Ozernoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.
Kaynak: AA
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