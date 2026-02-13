Rusya: İsrail'in Suriye'ye Saldırıları Üzücü - Son Dakika
Rusya: İsrail'in Suriye'ye Saldırıları Üzücü

13.02.2026 21:49
Rus diplomat Evstigneeva, İsrail'in Suriye'de keyfi saldırılar düzenlediğini ve ekonomiyi etkilediğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Anna Evstigneeva, İsrail'in, Suriye topraklarında "keyfi saldırılar" düzenleyerek Şam yönetiminin istikrarına zarar verdiğini belirtti.

Evstigneeva, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) " Orta Doğu'daki Durum" başlığıyla düzenlenen aylık toplantıda konuştu.

Rus diplomat Evstigneeva, Şam yönetiminin güvenlik konularında diyaloğa açık olmasına rağmen, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü sistematik şekilde baltalamaya yönelik tutumunu üzülerek not ettiklerini aktardı.

"İsrail, işgal altındaki topraklardan birliklerini geri çekmeyi reddetti. Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarında düzenli olarak keyfi saldırılar düzenleniyor" diyen Evstigneeva, İsrail ordusunun, Suriye'nin güney bölgelerinde baskınlar yaptığını, sivilleri kaçırdığını ve keyfi kontrol noktaları oluşturduğunu vurguladı."

Evstigneeva, İsrail'in saldırgan tutumunun Suriye ekonomisini baltalamaya yönelik etkilerine değindiği konuşmasında, özellikle birkaç gün önce İsrail'in, Kuneytra bölgesindeki tarım arazilerine "bilinmeyen kimyasallar püskürtme operasyonuyla" ilgili haberlerden duydukları endişeyi dile getirdi.

"Sonuç olarak, bazı köylerde tüm bitki örtüsü yok edildi. Buğday ve arpa ekinleri de imha edildi" ifadesini kullanan Rus diplomat, bu bilginin ilgili insani yardım kuruluşları tarafından uygun bir şekilde ele alınacağına inancını paylaştı."

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Evstigneeva, Suriye'deki geçiş sürecine ve ülkenin kuzeydoğusundaki bölgenin merkezi hükümetle birleşmesine ilişkin gelişmeleri olumlu karşıladıklarını belirtti.

Evstigneeva, "Sürekli olarak birleşik, dostane bir Suriye çağrısında bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda, Şam'ın bu yöndeki çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

Suriye liderliğinin sivilleri koruma, istisnasız tüm Suriye vatandaşlarının kültürel ve dil haklarını savunma yönünde izlediği yolu kararlılıkla desteklediklerini vurgulayan Evstigneeva, Fırat'ın doğusu ve genel olarak Suriye'deki durumun uzun vadeli ve sürdürülebilir istikrara kavuşturulmasının yolunun "geniş tabanlı bir diyalogdan geçtiğinin" altını çizdi.

ABD'den "egemen, birleşik ve komşularıyla barış içinde" Suriye vurgusu

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Tammy Bruce da Suriye'nin "egemen, birleşik ve komşularıyla barış içinde bir ülke" olmasını istediklerini belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanlığının 2026 Yılı 13. Kararnamesi'nden duydukları memnuniyeti dile getiren Bruce, bunun "tam olarak uygulanmasına" yönelik beklentilerini dile getirdi.

ABD'li diplomat, "Bu kararnamede detaylandırılan önlemler, Kürtlerin Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit etmekte ve güvenli ve müreffeh bir geleceğin şekillendirilmesinde tam katılımları için yollar açmaktadır." dedi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 9 Şubat'ta düzenlenen DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu toplantısına değinen Bruce, ABD'nin, Suriye hükümetinin terör örgütü DEAŞ karşıtı çabaların sorumluluğunu üstlenmesini de memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Tammy Bruce ayrıca, tüm ülkelerin, Suriye'de DEAŞ'ın yenilgisini sağlamak için üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İsrail, Suriye, Rusya, Son Dakika

