Rusya, Japon Denizi üzerinde stratejik bombardıman uçuşu gerçekleştirdi - Son Dakika
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Rusya, Japon Denizi üzerinde stratejik bombardıman uçuşu gerçekleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Japon Denizi üzerinde 2 Rus Tu-95ms stratejik bombardıman uçağının planlı uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu. Uçuş sırasında uçaklara Rus savaş uçakları da eşlik etti. Bakanlık, uçuşun uluslararası kurallara uygun şekilde gerçekleştiğini belirtti.

30.07.2024 17:07
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Rusya Savunma Bakanlığı, Japon Denizi üzerinde 2 Rus Tu-95ms stratejik bombardıman uçağının planlı uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait 2 adet Tu-95ms model stratejik bombardıman uçaklarının Japon Denizi'nin tarafsız alanı üzerindeki hava sahasında 10 saatten fazla uçuş yaptığı kaydedildi.

Her iki uçağa Rus Su-35s ve Su-30sm model savaş uçaklarının eşlik ettiği belirtilen açıklamada, "Rotanın belirli etaplarında stratejik füze taşıyıcısı bombardıman uçaklarına yabancı ülkelerden savaş uçakları da eşlik etti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uçuşun hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara tam olarak uygun gerçekleştiğine dikkat çekilerek, "Uzun menzilli uçak mürettebatı düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlantik, Karadeniz ve Baltık Denizleri ile Pasifik Okyanusu'nun tarafsız suları üzerinde uçuş yapıyor." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Japon Denizi, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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