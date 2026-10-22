Rusya kabinesinde dört başbakan yardımcılığı için atama kararnameleri imzalandı - Son Dakika
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Rusya kabinesinde dört başbakan yardımcılığı için atama kararnameleri imzalandı

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Putin, kabinede dört başbakan yardımcılığı ve Ulaştırma Bakanlığını kapsayan atama kararnamelerini imzaladı. Kararnamelerle Siluanov başbakan yardımcılığı ve maliye bakanlığına, Nikitin başbakan yardımcılığına atandı; beş aday dün Duma'da oybirliğiyle onaylanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kabinede dört Başbakan Yardımcılığı ve Ulaştırma Bakanlığı görevlerini kapsayan kısmi değişikliğe ilişkin atama kararnamelerini imzaladı.

Rusya'nın resmi yasal bilgi portalında yayımlanan kararnamelerle, Anton Siluanov, Rusya Başbakan Yardımcılığına ve Maliye Bakanlığına, Rusya Ulaştırma Bakanı Andrey Nikitin ise Başbakan Yardımcılığına atandı.

Kabinedeki kısmi değişiklik kapsamında, Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) Başkanı Dmitriy Yadrov, Rusya Ulaştırma Bakanı, Rusya Maliye Bakanı Birinci Yardımcısı İrina Okladnikova ise Başbakan Yardımcısı ve Hükümet İdaresi Başkanı olarak atandı.

Primorskiy Krayı Valisi Oleg Kojemyako da Başbakan Yardımcısı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi Tam Yetkili Temsilcisi görevine getirildi.

Görev değişiklikleri kapsamında, Dmitriy Grigorenko Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet İdaresi Başkanlığı görevinden alınırken, Uzak Doğu Federal Bölgesi'nden sorumlu Başbakan Yardımcısı Yuriy Trutnev, Devlet Başkanı Yardımcısı olarak atandı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in önerdiği beş adayın tamamı, dün Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da yapılan oylamalarda oybirliğiyle onaylanmıştı.

Kaynak: AA
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