Rusya, Kiev'de Kuzey Köprüsü ve Meridian fabrikasını vurduğunu duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Kuzey Köprüsü'nü ve askeri sanayi altyapısını vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti ile Kiev bölgesindeki askeri sanayi, enerji ve ulaşım altyapısına karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Kiev'de Ukrayna ordusu tarafından silah ve askeri teçhizat sevkiyatında kullanıldığı ileri sürülen Kuzey (Severniy) Köprüsü'nün vurulduğu ifade edilen açıklamada, "Flamingo" tipi operasyonel-taktik ve seyir füzelerinin üretildiği Meridian fabrikasının da hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Kiev bölgesinde 1800 megavat kapasiteli Tripolskaya Termik Santrali'nin, 750 kilovoltluk Kiev Elektrik Trafo Merkezi'nin ve Brovarı kentinde füze yakıtı bileşenleri, mühimmat, patlayıcı madde ve barut üreten tesisin vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Jitomir bölgesinde Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerinin faaliyetlerini destekleyen 330 kilovoltluk elektrik trafo merkezinin de hedef alındığı bildirilen açıklamada, ayrıca Karadeniz'de Odessa'nın güneydoğusunda Ukrayna'ya askeri malzeme ve çift kullanımlı ürünler taşıdığı belirtilen kuru yük gemisinin de vurulduğu ifade edildi.

Ayrıca gece boyunca Rus hava savunma sistemlerinin ülkenin çeşitli bölgelerinde 411 Ukrayna İHA'sını imha ettiği bilgisi paylaşıldı.