Rusya, Kiev'deki askeri tesisler ile Kiev bölgesindeki hava üssünü vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, başkent Kiev ve Kiev bölgesinde askeri sanayi tesisleri ve lojistik merkezlerini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Gece Kiev'de roket fabrikasının yanı sıra seyir füzeleri ve insansız hava araçlarının (İHA) üretildiği tesislerin vurulduğu aktarılan açıklamada, Kiev bölgesinde de İHA üretim tesisi, askeri amaçla kullanılan 2 lojistik merkezi ve "Vasilkov" hava üssünün hedef alındığı belirtildi.

Odessa bölgesinde ise İHA üretim atölyesi, Çornomorsk Limanı'nda yakıt taşıyan tanker ve limanların çalışmasını sağlayan "Dnestrovskaya" trafo merkezinin vurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, saldırılarda karadan ve havadan yüksek hassasiyetli silahların ve İHA'ların kullanıldığı ifade edildi.