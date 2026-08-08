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Rusya, Kiev'e Saldırdı

Rusya, Kiev\'e Saldırdı
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Rusya, Kiev'deki askeri ve yakıt tesislerine saldırı düzenledi; 5 kişi yaralandı.

MOSKOVA, 8 Ağustos (Xinhua) -- Rusya cuma günü gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri ve yakıt tesislerine saldırı düzenledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada, füze parçaları üreten ve füze üretiminde kullanılan malzemeleri depolayan Fire Point şirketinin işlettiği Kiev-111 adlı sanayi tesisinin hedef alındığı belirtildi.

Grandterminal LLC tarafından işletilen ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne petrol ürünleri tedarik eden Kiev-3 adlı yakıt ve madeni yağ deposunun vurulduğu da bildirildi.

Açıklamaya göre, Odessa'nın güneyi ve doğusunda Ukrayna limanlarına silah ve askeri ekipman taşıyan iki dökme yük gemisi insansız hava araçları tarafından vuruldu.

Rus hava savunma sistemleri gece boyunca Rusya toprakları üzerinde Ukrayna'ya ait 397 sabit kanatlı İHA'yı tespit ederek imha etti.

Bölgesel acil durum operasyonları merkezinin cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna'nın düzenlediği İHA saldırısı nedeniyle Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde bulunan İlskiy Petrol Rafinerisi'nde çıkan yangında 5 kişi yaralandı.

Merkezden yapılan açıklamada, "İHA parçalarının düşmesi nedeniyle İlskiy Petrol Rafinerisi'nde yangın çıktı. İlk bilgilere göre beş kişi yaralandı" ifadelerine yer verildi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, acil durum ve uzman ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

Güvenlik, Enerji, Güncel, Rusya, Kiev, Son Dakika

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