Rusya, Kiev ve Odessa'da İHA üretim atölyeleri ile 2 askeri gemiyi vurduğunu açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan bir veri merkezi ile gemiler ve askeri sanayi tesislerini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Gece başkent Kiev ve Kiev bölgesinde İHA üretim atölyeleri, askeri sanayi işletmesi ve Ukrayna ordusu için istihbarat sağlayan bir veri merkezinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, Zaporijya bölgesinde de "Zaporojstal" metalürji fabrikası ile radyo elektronik sistemler üreten işletmenin hedef alındığı aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, saldırılarda Odessa bölgesinde limanların çalışmasını sağlayan trafo merkezi, Odessa ve Çornomorsk limanlarında askeri yük taşıyan 2 gemi ve Dinyester Nehri'nde Romanya'dan askeri yüklerin sevkiyatı için kullanılan 2 köprünün vurulduğu ifade edildi.