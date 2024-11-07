Rusya, Kremennaya Balka'yı Kontrol Altına Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rusya, Kremennaya Balka'yı Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Donetsk'teki Kremennaya Balka'yı ele geçirdiğini duyurdu.

07.11.2024 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun, Donetsk bölgesindeki Kremennaya Balka yerleşim birimini kontrol altına aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun cephede ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kremennaya Balka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 119 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçlarının (İHA) depolama merkezine, silah, mühimmat ve yakıt depolarına yönelik saldırıların düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 648 uçak, 283 helikopter, 35 bin 353 İHA, 585 hava savunma füze sistemi, 19 bin 71 tank ve zırhlı araç, 1484 çok namlulu roketatar, 17 bin 418 obüs ve havan topu ile 28 bin 32 özel askeri araç imha edildi."

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Antonovka ve Maksimovka yerleşim birimlerini de kontrolüne aldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası, Güvenlik, Politika, Savunma, Ukrayna, Donetsk, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Kremennaya Balka'yı Kontrol Altına Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:31 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
00:49 Erdoğan, Trump ile görüştü İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj
23:36 Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu
23:34 Almanya’da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı Almanya'da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı
23:21 Harris mağlubiyeti kabullendi: Trump’a tebrik telefonu Harris mağlubiyeti kabullendi: Trump'a tebrik telefonu
23:08 Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi
23:02 Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
22:52 Özel’den İBB’ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık
22:47 Galatasaray’ın Victor Osimhen’in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı
22:34 Batman’da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi. Batman'da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 17:12:20. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya, Kremennaya Balka'yı Kontrol Altına Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.