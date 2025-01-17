Rusya, Kursk'taki Toprakları Geri Aldı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk bölgesinde ele geçirdiği toprakların yüzde 63,2'sinin geri aldıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Kursk bölgesindeki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Bölgede Rusya ve Ukrayna askeri birlikleri arasında çatışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kursk bölgesinde düşmanın işgal ettiği 1268 kilometrekare alanın, yüzde 63,2'si (801 kilometrekare) kurtarıldı. Kuzey Askeri Grubu birliklerinin saldırıları sonucunda, ocak ayının ilk iki haftasında Aleksandriya, Leonidovo, Russkoye Poreçnoye ve Kruglenkoye yerleşim birimleri kurtarıldı. Ukrayna ordusu, ocakta Kursk bölgesinde 5 bin 600'den fazla askerini ve 570'i aşkın askeri teçhizatını kaybetti."

Açıklamada, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos 2024'ten bu yana Kursk bölgesinde 52 bin 450 asker, 304 tank, 231 piyade savaş aracı, 173 zırhlı personel taşıyıcı ve 1562 zırhlı aracı kaybettiği ifade edildi.