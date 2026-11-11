Rusya, Moldova'nın Moskova Büyükelçiliği çalışanını istenmeyen kişi ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Moldova'nın ekimde, topraklarında insansız hava araçlarının (İHA) bulunması gerekçesiyle bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldığı anımsatıldı.

Bunun "dostane bir adım" olmadığı vurgulanan açıklamada, "Söz konusu İHA'nın Rusya menşeli olduğunu kanıtlayan delillerin bulunmaması, alınan kararın dayanaksız olduğunu gösteriyor. Bu kararın asıl amacı, köklü bir geçmişe sahip Rusya-Moldova ilişkilerini daha da zedelemek ve Rusya'nın Kişinev Büyükelçiliğinin çalışmalarını zorlaştıracak koşullar oluşturmaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu sebeple Moldova'nın Moskova Büyükelçisi Lilian Dariy'nin Bakanlığa çağrıldığı kaydedilerek "Büyükelçi'ye, mütekabiliyet esasında Moldova'nın Moskova'daki Büyükelçiliğinde görevli bir çalışanın istenmeyen kişi ilan edildiğine ilişkin nota verildi." ifadesine yer verildi.