Rusya, Moldova'nın Moskova Büyükelçiliği'ndeki bir diplomatı sınır dışı etti

Rusya, Moldova'nın Moskova'daki büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Moldova'nın Moskova Büyükelçisi Lipian Dariy'in Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.
Açıklamada, Moldova'nın 19 Mart'ta ülkedeki bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararının protesto edildiği ifade edildi.
Moldova'nın Moskova'daki büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğinin Büyükelçi Dariy'e aktarıldığı kaydedilen açıklamada, söz konusu diplomatın ülkeyi terk etmesinin istendiği vurgulandı.
Moldova, ülkenin Transdinyester bölgesinde Rusya'daki devlet başkanı seçimi için sandık kurulması nedeniyle bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.
Moldova'daki Transdinyester meselesi
Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Dinyester Nehri'nin doğu kıyısındaki Transdinyester, Rusya'nın desteğiyle tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.
Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 1992'de ateşkesle son bulmuştu. Buradaki çatışmalarda, 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin ise yaralandığı belirtiliyor.
Moldova ile Transdinyester arasında 1993'te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde çözüm görüşmeleri başlamıştı. AGİT bünyesinde 5+2 formatında yapılan müzakerelerde Transdinyester, Moldova, Rusya, Ukrayna, ABD ile AGİT ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri yer alıyor.
Birleşmiş Milletler (BM) üyesi hiçbir ülke tarafından tanınmayan Transdinyester'in siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunuyor.
"Barış gücü" adını verdiği askeri birliklerini Transdinyester'e yerleştiren Rusya'nın, bölgenin desteklenmesi için her yıl milyonlarca dolar aktardığı belirtiliyor.
Rusya'nın, Sovyetler Birliği döneminde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan en büyük cephanesi, Transdinyester bölgesindeki Kobasna köyünde yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Rusya, Moldova'nın Moskova Büyükelçiliği'ndeki bir diplomatı sınır dışı etti - Son Dakika
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'da düzenlenen mitinge katıldı. Bakırhan, seçimde destek isteyerek belediyeleri güçlü bir şekilde alacaklarını ve halkın refahı için projeleri olduğunu belirtti.
AK Parti Zonguldak Gençlik Kolları başkan yardımcıları, seçim faaliyetleri sırasında CHP Belediye Meclis Üyesi adayı ve yanındaki kişi tarafından darbedildiklerini iddia ederek polise şikayette bulundu. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. AK Parti Zonguldak İl Başkanı olayı üzücü olarak nitelendirirken, CHP İl Başkanı'ndan özür dilemesini istedi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvalık açıklarında can salı içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarını aldı. Ekipler, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlere insani yardımlarda bulunduktan sonra İl Göç İdaresine gönderildi.
Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentini vuran İsrail hava saldırılarında ölü sayısı daha önce bildirilen 36'dan 42'ye yükseldi. Saldırılarda Hizbullah'a ait bir depo ve savunma fabrikaları hedef alındı. İsrail ordusu, Halep kırsalındaki birden fazla noktayı hedef aldı.
2024 Makao Uluslararası Çevre İşbirliği Forumu ve Fuarı (2024 MIECF), Perşembe günü Makao Özel İdari Bölgesi'nde başladı. Forum, 'Yeşil Dönüşümle Çift Karbon Hedefine Ulaşma' temasıyla düzenleniyor. Etkinlikte çevre korumayla ilişkili ürün ve hizmetlerin sergilendiği 560'tan fazla sergi standı kuruldu. Ayrıca yeşil finansman, karbon nötr olma ve yeşil dönüşüm gibi konulara odaklanan 'Yeşil Forum' oturumları da planlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'a 2002'den bu yana 147 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını açıkladı. Uraloğlu, Trabzon'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde raylı sistemler ve yeni havalimanı gibi ulaştırma projelerini masaya yatırdıklarını belirtti. Ayrıca, hızlı tren projesinin de Samsun ve Trabzon'u kapsayacak şekilde başlatılacağını söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta canı yanan, mağdur olan, yoksullaşan herkesi sandıklarda buluşmaya ve bu iktidara bir sarı kart göstermeye davet ettiğini söyledi. Özel, ayrıca gençleri öncelediklerini vurgulayarak CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek ve Turgutlu Belediye Başkan adayı Çetin Akın'a destek istedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?