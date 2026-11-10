Rusya'nın bütçe açığı ocak-ekimde yüzde 32,7 artışla 5,23 trilyon rubleye ulaştı - Son Dakika
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Rusya'nın bütçe açığı ocak-ekimde yüzde 32,7 artışla 5,23 trilyon rubleye ulaştı

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Rusya Maliye Bakanlığı'nın öncü verilerine göre federal bütçe açığı ocak-ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 32,7 artışla 5,23 trilyon rubleye (yaklaşık 63 milyar dolar) yükseldi. Açığın GSYH'ye oranı yüzde 1,8'den yüzde 2,3'e çıktı.

Rusya'nın federal bütçe açığı, ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 32,7 artarak 5,23 trilyon rubleye (yaklaşık 63 milyar dolar) ulaştı.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin ocak-ekim dönemine ilişkin öncü bütçe verilerine yer verildi.

Buna göre, geçen yılın aynı döneminde 3,94 trilyon ruble olan bütçe açığı, yaklaşık 1,29 trilyon ruble artarak 5,23 trilyon rubleye yükseldi. Böylece bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı da yüzde 1,8'den yüzde 2,3'e çıktı.

Bütçe gelirleri yılın 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 33,18 trilyon rubleye yükselirken, giderler yüzde 13,4 artışla 38,41 trilyon rubleye ulaştı.

Söz konusu dönemde petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 14,1 azalarak 6,44 trilyon rubleye gerilerken, petrol ve doğal gaz dışı gelirler yüzde 19,1 artışla 26,73 trilyon rubleye çıktı.

Açıklamada, öncelikli alanlara yönelik harcamalardaki artış ve petrol ile doğal gaz gelirlerindeki düşüş nedeniyle bütçenin yapısal denge hedeflerinden bir miktar sapıldığı belirtildi.

Rusya'da bütçe giderleri, özellikle savunma sanayisine yönelik harcamalar nedeniyle son yıllarda önemli ölçüde artmıştı.

Kaynak: AA
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