Norveç'te Casus Balina Hvaldimir'in Silahla Öldürüldüğü İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Norveç'te Casus Balina Hvaldimir'in Silahla Öldürüldüğü İddiası

Hayvan hakları örgütleri NOAH ve OneWhale, Rus ordusu tarafından eğitildiği düşünülen 'casus balina' Hvaldimir'in Norveç'te silahla öldürüldüğünü iddia etti. Hvaldimir'in bedeninde silah izlerine benzer deliklerin bulunduğu ve çoğu uzman tarafından yapılan incelemelerde vurularak öldürüldüğü sonucuna varıldığı belirtildi. İki kuruluş, balinanın ölümüne ilişkin cezai soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

05.09.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayvan hakları örgütleri NOAH ve OneWhale, Rus ordusu tarafından eğitildiği düşünüldüğü için "casus balina" olarak da ünlenen "Hvaldimir"in Norveç'te silahla öldürüldüğünü öne sürdü.

CNN'in haberine göre, Rus ordusunca eğitildiğine dair iddiaların ardından ün kazanan "casus balina"nın cumartesi günü Norveç'in güneybatısında ölü bulunması tartışmalara yol açtı.

OneWhale, sosyal medya hesabından Hvaldimir'in bedeninde silah izlerine benzer deliklerin bulunduğu fotoğraflar paylaştı.

Açıklamada çok sayıda veteriner, biyolog ve balistik uzmanının inceleme yaptığı, balinanın vurularak öldürüldüğü sonucuna varıldığı bildirildi.

NOAH ve OneWhale, balinanın ölümüne ilişkin cezai soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

Norveç'in kuzeyinde 2019'da üzerine kamera yerleştirilmiş özel mekanizmayla yüzerken yakalanan ve dünya genelinde "casus balina" olarak ünlenen hayvana Rusya tarafından eğitildiği yönündeki spekülasyonlar nedeniyle Norveççe balina anlamına gelen "Hval" ve "Vladimir" isimlerinin birleşiminden oluşan "Hvaldimir" adı verilmişti.

Rus ordusu tarafından eğitilmiş olabilir

Norveçli yetkililer, beluga balinasının üzerindeki mekanizmanın özel tasarlandığını ve iki tarafında da aksiyon kameraları için yuvaların bulunduğunu açıklamıştı.

Balinanın üzerindeki mekanizmanın klipslerinde "St. Petersburg" yazdığına işaret eden yetkililer, bunun Hvaldimir'in Rusya'nın Murmansk bölgesinden geldiği ve Rus donanmasınca eğitildiği teorisine katkıda bulunduğunu dile getirmişti.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Norveç, Güncel, Rusya, Dünya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Norveç'te Casus Balina Hvaldimir'in Silahla Öldürüldüğü İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 07:35:24. #1.13#
SON DAKİKA: Norveç'te Casus Balina Hvaldimir'in Silahla Öldürüldüğü İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement