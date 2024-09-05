Norveç'te Casus Balina Hvaldimir'in Silahla Öldürüldüğü İddiası

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Hayvan hakları örgütleri NOAH ve OneWhale, Rus ordusu tarafından eğitildiği düşünüldüğü için "casus balina" olarak da ünlenen "Hvaldimir"in Norveç'te silahla öldürüldüğünü öne sürdü.

CNN'in haberine göre, Rus ordusunca eğitildiğine dair iddiaların ardından ün kazanan "casus balina"nın cumartesi günü Norveç'in güneybatısında ölü bulunması tartışmalara yol açtı.

OneWhale, sosyal medya hesabından Hvaldimir'in bedeninde silah izlerine benzer deliklerin bulunduğu fotoğraflar paylaştı.

Açıklamada çok sayıda veteriner, biyolog ve balistik uzmanının inceleme yaptığı, balinanın vurularak öldürüldüğü sonucuna varıldığı bildirildi.

NOAH ve OneWhale, balinanın ölümüne ilişkin cezai soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

Norveç'in kuzeyinde 2019'da üzerine kamera yerleştirilmiş özel mekanizmayla yüzerken yakalanan ve dünya genelinde "casus balina" olarak ünlenen hayvana Rusya tarafından eğitildiği yönündeki spekülasyonlar nedeniyle Norveççe balina anlamına gelen "Hval" ve "Vladimir" isimlerinin birleşiminden oluşan "Hvaldimir" adı verilmişti.

Rus ordusu tarafından eğitilmiş olabilir

Norveçli yetkililer, beluga balinasının üzerindeki mekanizmanın özel tasarlandığını ve iki tarafında da aksiyon kameraları için yuvaların bulunduğunu açıklamıştı.

Balinanın üzerindeki mekanizmanın klipslerinde "St. Petersburg" yazdığına işaret eden yetkililer, bunun Hvaldimir'in Rusya'nın Murmansk bölgesinden geldiği ve Rus donanmasınca eğitildiği teorisine katkıda bulunduğunu dile getirmişti.