Rusya'nın İHA Provokasyon Tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya'nın İHA Provokasyon Tehdidi

20.07.2026 22:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya Savunma Bakanı, Rusya'nın ele geçirdiği Ukrayna İHA'larını provokasyon için kullanabileceğini belirtti.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Rusya'nın son dönemde ele geçirdiği Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarını (İHA) "sahte bayrak operasyonları" ve provokasyonlar için kullanabileceğini söyledi.

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Kosiniak-Kamysz, Rusya'dan kaynaklanan tehdidin halen çok yüksek olduğunu belirterek, bu konuda asla rahatlama durumuna geçmeyeceklerini ifade etti.

Rusya'nın gerilimi kademeli olarak artırdığını belirten Kosiniak-Kamysz, bunun siber alanda da sürdüğünü kaydetti.

Kosiniak-Kamysz, geçen hafta Baltık Denizi üzerinde Rus uçaklarına yönelik üç önleme görevinin Polonya ve İsveç savaş uçakları tarafından gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Rusya'nın hava savunma sistemleri ile kritik altyapının dayanıklılığını sürekli test ettiğini söyleyen Kosiniak-Kamysz, özellikle siber saldırılar ve GPS sinyalini bozma girişimlerine dikkat çekti.

Rusya'nın son dönemde çok sayıda Ukrayna İHA'sı ele geçirdiğini söyleyen Kosiniak-Kamysz, bunların provokasyon unsuru olarak, kafa karışıklığı yaratmak ve "sahte bayrak operasyonları" düzenlemek amacıyla kullanılabileceğini belirtti ve buna karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Bu tehdidin Baltık ülkeleri, Finlandiya ve Romanya yetkilileri tarafından da dile getirildiğini ifade eden Kosiniak-Kamysz, bunun NATO'nun doğu kanadının tamamını ilgilendiren ortak bir risk olduğunu belirtti.

Kosiniak-Kamysz, NATO üyesi herhangi bir ülkeye yönelik saldırı durumunda Polonya'nın ittifak dayanışması ilkesi gereği o ülkeye destek vereceğini yineleyerek, aynı yükümlülüklerin Polonya için de yerine getirilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Sahte bayrak operasyonu nedir?

Tarihte ilk kez 16. yüzyılda kullanılan "sahte bayrak" terimi, bir ülkenin başka bir ülkeye saldırmada yasal gerekçe üretmek için çeşitli hileler uygulayarak düzenlediği siyasi ve askeri eylemler olarak tanımlanıyor.

Yakın tarihte bu yöntemin en bilinen örneklerinden biri, 1939'da Nazi Almanyası'nın Polonya'yı işgali öncesinde yaşandı. Alman ajanları, Polonyalı kılığına girerek sınıra yakın bir Alman radyo istasyonuna saldırı düzenledi.

Dönemin Alman yönetimi, saldırının Polonyalı sabotajcılar tarafından gerçekleştirildiği izlenimini oluşturarak Polonya'nın işgaline gerekçe oluşturdu.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Politika, Güvenlik, Polonya, Savunma, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın İHA Provokasyon Tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu sürpriz karar sonrası Mamdani’yi hedef aldı Skandal Orta Doğu mesajı Netanyahu sürpriz karar sonrası Mamdani'yi hedef aldı! Skandal Orta Doğu mesajı
Alanya’da arızayı gidermeye çalışan 22 yaşındaki işçi elektrik akımına kapıldı Alanya'da arızayı gidermeye çalışan 22 yaşındaki işçi elektrik akımına kapıldı
Maçın önüne geçen an Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi Maçın önüne geçen an! Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi
Dünya Kupası’nda şampiyon İspanya Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya
Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı
O minik bebek büyüdü, kucağındaki adamın hayallerini yok edip ağlattı O minik bebek büyüdü, kucağındaki adamın hayallerini yok edip ağlattı

21:55
Emre Matraş, İsmail Yüksek ile evlenen kızının nikahına itiraz etti
Emre Matraş, İsmail Yüksek ile evlenen kızının nikahına itiraz etti
21:49
81 ilde terör soruşturma büroları kuruluyor
81 ilde terör soruşturma büroları kuruluyor
21:42
Trump: Netanyahu, ABD’de bulunduğu süre boyunca tutuklanmayacak
Trump: Netanyahu, ABD’de bulunduğu süre boyunca tutuklanmayacak
21:24
İran’dan Irak ve Ürdün’e füze saldırısı
İran'dan Irak ve Ürdün'e füze saldırısı
20:16
DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz
DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz
17:28
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 22:44:59. #.0.3#
SON DAKİKA: Rusya'nın İHA Provokasyon Tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.