Rusya'nın başkentindeki Moskova Hayvanat Bahçesi'nde dev panda yavrusu halkla buluştu - Son Dakika
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Rusya'nın başkentindeki Moskova Hayvanat Bahçesi'nde dev panda yavrusu halkla buluştu

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Moskova Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan dev panda yavrusu Katyuşa, 8 Mart 2024 tarihinde halkla tanıştı. Geçen yılın Ağustos ayında doğan Katyuşa, Rusya'nın ilk dev panda yavrusu olarak dikkat çekiyor.

09.03.2024 11:58
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MOSKOVA, 9 Mart (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'daki Moskova Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan dev panda yavrusu Katyuşa, 8 Mart 2024.

Geçen yılın Ağustos ayında Moskova'da doğan Rusya'nın ilk dev panda yavrusu Katyuşa, Cuma günü Moskova Hayvanat Bahçesi'nde ilk kez halkla tanıştı. (Fotoğraf: Cao Yang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Rusya'nın başkentindeki Moskova Hayvanat Bahçesi'nde dev panda yavrusu halkla buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'nın başkentindeki Moskova Hayvanat Bahçesi'nde dev panda yavrusu halkla buluştu - Son Dakika
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