Rusya'nın İstihbarat Teklifi Reddedildi

20.03.2026 22:42
Rusya, ABD'nin Ukrayna'ya istihbaratı bırakması karşılığında İran'a desteği kesmeyi önerdi, kabul edilmedi.

Rusya'nın, ABD'nin Ukrayna'ya istihbarat desteğini sona erdirmesi karşılığında, İran'a istihbarat paylaşımını bırakmayı teklif ettiği ancak Washington'un bunu kabul etmediği ileri sürüldü.

Politico internet sitesinin ABD-Rusya görüşmelerine dair bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Rusya'nın ABD'ye, İran ve Ukrayna'ya ilişkin karşılıklı olarak istihbarat desteklerini kesme teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Haberde, Moskova'nın Washington'a, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığına ilişkin koordinatlar gibi istihbarat bilgilerini İran'la paylaşmayı durdurmayı önerdiği, buna karşılık Washington yönetimine Rusya hakkında Ukrayna'ya istihbarat sağlamayı bırakma şartı koştuğu öne sürüldü.

Söz konusu teklifin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev tarafından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner ile geçen hafta Miami'deki görüşmesinde gündeme getirildiği ancak ABD'nin bu teklifi reddettiği savunuldu.

Haberde, istihbarat konusunda bilgi sahibi bir kişiye atıf yapılarak, "Rusya'nın savaşın başlamasından bu yana İran ile istihbarat paylaşımını ve askeri işbirliğini genişlettiği" ve Rusya'nın bu önerisinin Avrupalı diplomatları endişelendirdiği iddia edildi.

Trump, 15 Mart'ta verdiği bir röportajda, Rusya'nın İran'la istihbarat paylaştığı iddialarına ilişkin, "Rusya belki bilgi veriyordur, belki de vermiyordur." yorumunda bulunarak, "Biz de Ukrayna'ya biraz bilgi veriyoruz ve iki ülke arasında barış sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Fransız askerin paylaşımı Chales De Gaulle uçak gemisinin konumunu ifşa etti Fransız askerin paylaşımı Chales De Gaulle uçak gemisinin konumunu ifşa etti
İzlemeyenler pişman Dün gece neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
İran yeni silahını ilk kez kullandı İran yeni silahını ilk kez kullandı
Savaşta üstünlük el değiştirdi ABD’ye bir günde iki ağır darbe Savaşta üstünlük el değiştirdi! ABD'ye bir günde iki ağır darbe
İstanbul’da facia Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı İstanbul'da facia! Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı
Adana’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Adana'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

22:07
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın
22:05
İngiltere, ABD’nin İran’ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi
İngiltere, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi
21:25
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen’e ülkesinde dua desteği
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen'e ülkesinde dua desteği
19:30
İran’dan ABD ve İsrail’e yeni tehdit: Hiçbir yer güvenli değil
İran'dan ABD ve İsrail'e yeni tehdit: Hiçbir yer güvenli değil
19:25
“İran’la konuşmak istiyoruz“ diyen Trump’tan kafa karıştıran sözler
"İran'la konuşmak istiyoruz" diyen Trump'tan kafa karıştıran sözler
19:11
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa’ya tahliye etti
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa'ya tahliye etti
