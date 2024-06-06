Rusya'da tramvay kazasında 7'si çocuk 109 kişi yaralandı - Son Dakika
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Rusya'da tramvay kazasında 7'si çocuk 109 kişi yaralandı

Rusya\'da tramvay kazasında 7\'si çocuk 109 kişi yaralandı

Rusya'nın Kemerovo kentinde meydana gelen tramvay kazasında 7'si çocuk 109 kişinin yaralandığı bildirildi. Kemerovo'da yolcuların bulunduğu iki tramvayın çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle soruşturma başlatıldı. Kazada 4'ü ağır 19 yaralı hastanelere sevk edildi.

06.06.2024 14:09
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Rusya'nın Kemerovo kentinde meydana gelen tramvay kazasında 7'si çocuk 109 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya Soruşturma Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Kemerovo'da yolcuların bulunduğu iki tramvay çarpıştı.

Yolcuların yaralandığı kaza nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Rusya Sağlık Bakanlığı Müşaviri Aleksey Kuznetsov, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada 7'si çocuk 109 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kuznetsov, 4'ü ağır 19 yaralının hastanelere sevk edildiği bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Rusya'da tramvay kazasında 7'si çocuk 109 kişi yaralandı - Son Dakika
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