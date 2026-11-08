Rusya'nın Kiev'e 36 balistik füze saldırısında bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Rusya'nın Kiev'e 36 balistik füze saldırısında bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Rusya\'nın Kiev\'e 36 balistik füze saldırısında bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Rusya'nın Kiev ve çevresine yönelik 36 balistik füzeli saldırısında enerji altyapısı ve diğer tesisler vuruldu. Saldırıda bölgede bir kişi öldü, Kiev'de aralarında 14 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi yaralandı; kentte elektrik, su, ısınma tedarikinde aksamalar oluştu.

KİEV, 8 Kasım (Xinhua) -- Rusya, Kiev ve çevresindeki enerji altyapısı ile diğer tesislere 36 balistik füzeyle saldırı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy cumartesi günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Kiev'e yönelik gece saatlerinde düzenlenen saldırılarda Rivne ve Hmelnitski nükleer santrallerini başkente ve Ukrayna'nın orta kesimlerine bağlayan bir trafo merkezinin vurulduğunu belirtti.

Saldırılarda Kiev'deki Kuzey Köprüsü, konutlar ve bir anaokulu da hasar gördü.

Zelenskiy, saldırıların başkentin elektrik, su ve ısınma tedarikinde ciddi aksamalara yol açtığını ifade etti.

Yerel yetkililer, bölgeyi hedef alan saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiğini, Kiev'de aralarında 14 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, hava savunma sistemlerinin Rusya'nın gece boyunca fırlattığı 172 insansız hava aracından (İHA) 149'unu ve 4 balistik füzeyi önlediğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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