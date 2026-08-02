Rusya'nın Kiev'e Saldırısı: 9 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya'nın Kiev'e Saldırısı: 9 Ölü

Rusya\'nın Kiev\'e Saldırısı: 9 Ölü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, Ukrayna'nın Kiev'ine düzenlediği saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

MOSKOVA/KİEV 2 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Silahlı Kuvvetleri cumartesi günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir lojistik merkezin yanı sıra ülke genelindeki insansız hava aracı (İHA), füze üretim tesisleri ve askeri-sanayi işletmelerine yönelik saldırılar düzenledi.

Ukrayna, balistik füzelerle gerçekleştirilen saldırılarda en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda karadan ve denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli füzeler ile taarruz İHA'larının kullanıldığını belirtti.

Hedef alınan noktalar arasında Ukrayna'nın Neptune-MD güdümlü füzeleri, FP-7 ve FP-9 operasyonel-taktik füzeleri ile Grom-2 füze sistemi için montaj, elektronik ve bileşen parçaları üreten Kiev Elektronik Endüstrisi Montaj ve Bileşen İşletmesi'nin de yer aldığı aktarıldı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, yaralılardan 17'sinin hastaneye kaldırıldığını, diğerlerinin ise olay yerinde ya da ayakta tedavi edildiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Savunma, Güncel, Rusya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın Kiev'e Saldırısı: 9 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
CHP’de yeni kriz Gürsel Tekin görevden mi alındı CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı?
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti
Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır Cem Küçük’ten dikkat çeken direniş Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır! Cem Küçük'ten dikkat çeken direniş
Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği
Tutuklanan Cem Küçük aylık gelirini açıkladı Tutuklanan Cem Küçük aylık gelirini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ’cü terörist yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ'cü terörist yakalandı

12:00
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale Görüntüler infial yarattı
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı
11:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ’cüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeki FETÖ'cüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı
11:02
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi
10:59
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
10:54
e-Devlet’ten bomba bir hizmet daha Milyonlar aynı ekrana akın ediyor
e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Milyonlar aynı ekrana akın ediyor
10:46
Özür diledi ama kurtulamadı Zabıta tezgâhını kaldırdı
Özür diledi ama kurtulamadı! Zabıta tezgâhını kaldırdı
10:36
Tepki çeken seyyar satıcıdan geri adım Özür videosu yayımladı
Tepki çeken seyyar satıcıdan geri adım! Özür videosu yayımladı
10:25
Pazarda ’seçmece’ tartışması kanlı bitti: Esnaf, kadının kafasını kırdı
Pazarda 'seçmece' tartışması kanlı bitti: Esnaf, kadının kafasını kırdı
10:08
Sanchez’e kaos üstüne kaos İsrail’e haddini bildirdi, başına gelmeyen kalmadı
Sanchez'e kaos üstüne kaos! İsrail'e haddini bildirdi, başına gelmeyen kalmadı
08:37
125 yıllık köklü Türk bankası ABD’li şirkete satıldı
125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 12:19:08. #7.12#
SON DAKİKA: Rusya'nın Kiev'e Saldırısı: 9 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.