Rusya'nın Kirov Bölgesi İHA Saldırısına Uğradı

Rusya'nın Kirov bölgesinin ilk kez insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğradığı bildirildi.
Kirov Bölge Valisi Aleksandr Sokolov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgedeki Kotelniç şehrine yönelik 5 iHA ile saldırı düzenlendiğini belirtti.
İHA'lardan birinin Kotelniç'teki petrol deposuna düşmesi sonucu yangın çıktığını aktaran Sokolov, "Yangın söndürüldü. Yaralı ve ölü yok. Durum kontrol altında. Olay yerinde ilgili servisler çalışıyor." ifadelerini kullandı.
İlk defa İHA saldırısına uğrayan Kirov, Rusya- Ukrayna sınırına yaklaşık 1500 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
12 İHA ile saldırı girişimi
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara saldırı girişiminde bulunduğu ve 12 İHA'nın yok edildiği aktarıldı.
Açıklamada, Voronej bölgesinde 8, Rostov bölgesinde 4 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi.
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