Rusya'nın Pasifik Filosu Tatbikat İçin Bölgeye Sevk Ediliyor - Son Dakika
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Rusya'nın Pasifik Filosu Tatbikat İçin Bölgeye Sevk Ediliyor

Rusya'nın Pasifik Filosu, 18-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek tatbikatlar için kuvvetlerini bölgeye sevk etmeye başladı. Tatbikata 40 gemi ve deniz aracı ile birlikte deniz havacılığına ait 20 uçak ve helikopter de katılacak. Deniz birlikleri ve kıyı füze sistemleri de tatbikatta yer alacak. Bu yılki tatbikatlar, Primorye Filosu ile Rusya'nın kuzeydoğusundaki birlik ve kuvvetlerin birleşik komutanlığını içeren ikili operasyonlar şeklinde gerçekleştirilecek.

18.06.2024 14:01
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VLADIVOSTOK, 18 Haziran (Xinhua) -- Rusya'nın Pasifik Filosu 18-28 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan tatbikatlar kapsamında kuvvetlerini bölgeye sevk etmeye başladı.

TASS haber ajansının Salı günkü haberine göre filonun basın birimi şu ifadeleri kullandı: "Pasifik Filosu kuvvetleri, Pasifik Filosu Komutanı Amiral Viktor Liina'nın komutasında 18-28 Haziran tarihlerinde Pasifik Okyanusu'nda, Japonya ve Ohotsk denizlerinde yapılacak planlı ikili tatbikat kapsamında üslerinden belirlenen bölgelere intikal etmeye başladı."

Tatbikata yaklaşık 40 gemi ile deniz aracı katılacak. Tu-142M3, Il-38 ve Il-38N tipi uçaklar ile Ka-29 ve Ka-27 helikopterleri dahil olmak üzere deniz havacılığına ait yaklaşık 20 uçak ve helikopter de denizaltı savar ve arama-kurtarma operasyonlarına katılacak. Deniz birlikleri ile Bal ve Bastion kıyı füze sistemleri de tatbikatta yer alacak.

Bu yılki tatbikatlar ilk kez, çeşitli kuvvetlerden oluşan Primorye Filosu ile Rusya'nın kuzeydoğusundaki birlik ve kuvvetlerin birleşik komutanlığını içeren ikili operasyonlar şeklinde gerçekleşecek.

Basın biriminin açıklamasında, "Deniz kuvvetleri, çeşitli aşamalarda denizaltı savar savaşı, seyrüsefer sırasında gemi müfrezeleri için her türlü savunma organizasyonu, tatbiki düşman gemi gruplarına karşı ortak füze saldırıları ve insansız hava araçları ve insansız botların saldırılarını püskürtmek için tatbikatlar yapacak" denildi.

Kaynak: Xinhua

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