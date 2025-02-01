Rusya'nın Saldırılarında 6 Ölü, 16 Yaralı - Son Dakika
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Rusya'nın Saldırılarında 6 Ölü, 16 Yaralı

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Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda 6 kişi öldü, 16 kişi yaralandı; savaş devam ediyor.

01.02.2025 18:53
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- Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 6 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

HARKOV - Rusya ordusunun Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı Şubat 2022'den bu yana sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarında en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin de yaralandığını belirtti. Ukrayna'nın merkezindeki Poltava şehrindeki füze saldırısı sonucu bir bina kısmen çökerken, en az 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı, enkazdan 21 kişinin kurtarıldı. Doğudaki Harkov'da ise insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda 1, kuzeydoğudaki Sumi'de 2 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılar sonucu ayrıca Kiev, Hmelnitski, Zaporijya ve Odessa bölgelerindeki tesislerde saldırılar sonucu hasar gördü.

Kaynak: İHA

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