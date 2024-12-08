Rusya'nın Şam Büyükelçiliği: Çalışanlar Güvende

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(ANKARA) - Rusya'nın Şam Büyükelçiliği, "Büyükelçilik çalışanlarının koşullarının normal olduğunu" duyurdu.

Rusya'nın Şam Büyükelçiliği, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a ve yönetimine karşı El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı muhaliflerin başkent Şam'a girmesi ve Esad'ın Şam'ı terk etmesinden sonra çok fazla ayrıntı vermeden bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Büyükelçilik çalışanlarının koşullarının normal olduğu" bildirildi.