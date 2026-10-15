Rusya'nın St. Petersburg kentinde sonbahar manzarası 14 Ekim 2026'da fotoğraflandı

Rusya'nın St. Petersburg kentinde sonbahar manzarası 14 Ekim 2026'da fotoğraflandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya'nın St. Petersburg kentinde 14 Ekim 2026'da sonbahar manzarası fotoğraflandı. Xinhua'nın St. Petersburg, 15 Ekim tarihli haberinde yer alan fotoğraf, Guo Feizhou/Xinhua imzasıyla paylaşıldı.
ST. PETERSBURG, 15 Ekim (Xinhua) -- Rusya'nın St. Petersburg kentinde sonbahar manzarası, 14 Ekim 2026. (Fotoğraf: Guo Feizhou/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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