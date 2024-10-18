Rusya'nın Ukrayna'ya İHA Saldırısı - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya İHA Saldırısı

Rus ordusu, Ukrayna'ya 135 İHA ile saldırdı, 89 İHA imha edildi, Kiev'e yoğun saldırılar düzenlendi.

18.10.2024 12:48
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Rus ordusunun, Ukrayna'nın farklı bölgelerine 135 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Ordusu Hava Savunma Kuvvetlerinin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın gece ve sabah saatlerinde farklı tipte İHA'lar kullanarak saldırdığı belirtildi.

Saldırılar sırasında Rus ordusunun fırlattığı 135 "Şahed" ve diğer tipteki İHA'ların tespit edildiği kaydedilen açıklamada, Hava Savunma Kuvvetlerinin çalışması sonucu 89 İHA'nın imha edildiği, 44'ün kaybolduğu, 2'sinin ise Belarus'a doğru uçmayı sürdürdüğü bildirildi.

Başkent Kiev'e yoğun İHA saldırısı

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko da idarenin Telegram hesabından yaptığı açıklamada, başkent Kiev'e yönelik yoğun İHA saldırısı düzenlendiği bilgisini verdi.

Kiev'de saldırı alarmının 4 saatten fazla sürdüğünü kaydeden Popko, "Rus birlikleri, Ukrayna'nın sivil halkına ve altyapısına yönelik en büyük İHA saldırılarından birini düzenledi. Düşman İHA'ları Kiev'i de tehdit etti ancak Savunma Kuvvetlerinin koordineli çalışması sayesinde başkente doğru hareket eden tüm İHA'lar etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Popko, saldırı sonucu Kiev'de can kaybı veya hasar olduğuna dair bilgi almadıklarını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna'ya İHA Saldırısı - Son Dakika

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