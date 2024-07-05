Rusya, nükleer saldırı kapasiteli Yars füzesiyle tatbikat gerçekleştirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası balistik "Yars" füzesiyle tatbikat gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, daha önce planlanan tatbikatın düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, tatbikat kapsamında "Yars" mobil karadan fırlatılan füze sistemleri rampalarıyla çeşitli manevraların gerçekleştirildiği kaydedildi.

Nükleer saldırı da gerçekleştirebilen ve yaklaşık 12 bin kilometre menzile sahip "Yars" füzesinin, savunma sistemlerine yakalanmadığı ve aynı anda 3 ila 6 arasında hedefi vurabildiği ifade ediliyor.