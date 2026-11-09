Rusya Odessa'da lojistik merkez ve Karadeniz'de silah yüklü gemiyi vurduğunu bildirdi - Son Dakika
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Rusya Odessa'da lojistik merkez ve Karadeniz'de silah yüklü gemiyi vurduğunu bildirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı'ndaki 'Suhoy Port' lojistik merkezi ile Karadeniz'de silah yüklü kuru yük gemisini İHA'larla vurduğunu bildirdi. Bakanlık, merkezin Ukrayna ordusu için yüklerin korunması ve dağıtımında kullanıldığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan bir lojistik merkezi ile bir gemiyi vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Odessa Limanı'nda Ukrayna ordusu için yüklerin korunması ve dağıtımında kullanılan 'Suhoy Port' isimli lojistik merkezi vuruldu." ifadesine yer verildi.

Karadeniz'de silah yüklü bir kuru yük gemisinin de hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırıların insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği aktarıldı.

Kaynak: AA
KaradenizPolitikaOdessaGüncelRusyaDünyaSon Dakika

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