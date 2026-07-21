Rusya, Odessa Limanı'na Saldırı Düzenledi - Son Dakika
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Rusya, Odessa Limanı'na Saldırı Düzenledi

21.07.2026 13:22
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Rusya, Odessa Limanı'ndaki altyapı tesislerini havadan vurduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'nı yeniden vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'nın limanlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Odessa Limanı'nda Ukrayna ordusu için kullanılan yüklerin sevkiyatının yapıldığı altyapı tesislerinin vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, saldırının havadan yüksek hassasiyetli silahla düzenlendiği ifade edildi.

Rusya, bir haftadır, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri savunma sanayi tesisleri başta olmak üzere Odessa ve Nikolayev (Mıkolayiv) bölgelerindeki limanlara saldırılarını sürdürüyor.

Bakanlık dün, Odessa ve Çornomorsk limanları ve gemilere yönelik saldırılar düzenlediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Odessa Limanı'na Saldırı Düzenledi - Son Dakika

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