Rusya, Pesçanoye'yi Ele Geçirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Pesçanoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgilere yer verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede pozisyonlarını güçlendirmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Pesçanoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 157 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısı ile asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktalara, insansız hava araçlar (İHA) ve topçularla saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Kalinovo ile Donetsk bölgesindeki Yantarnoye yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.