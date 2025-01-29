Rusya Savunma Bakanı Birlikleri Teftiş Etti

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Ukrayna'daki savaşta görev alan Güney Askeri Grubu'na bağlı birlikleri teftiş etti.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov, Rusya'nın Güney Askeri Grubu'nun yönetim merkezine ziyarette bulundu.
Birlikleri denetleyen ve askeri yetkililerle toplantı yapan Belousov'a, Güney Askeri Grubu Komutanı Aleksandr Sançik, Ukrayna cephesindeki durum, belirlenen görevlerin yerine getirilmesi, birliklerin yenilenmesi sürecine ilişkin bilgi verdi.
Belousov'a, çeşitli amaçlarla kullanılan modern robotik sistemlerinin tanıtımı yapıldı.
Bakan Belousov, savaşta görev alan "başarılı" askerlere devlet ödülü takdim etti.
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