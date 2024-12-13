Rusya Savunma Bakanı Cephede İnceleme Yaptı

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Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Ukrayna'daki savaşta görev alan Doğu Askeri Grubu'nu teftiş etti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov, Rusya'nın Doğu Askeri Grubunun yönetim merkezine ziyarette bulundu.

Birlikleri denetleyen ve askeri yetkililerle toplantı yapan Belousov'a, Doğu Askeri Grubu Komutanı Andrey Ivanayev Ukrayna'da cephedeki durum, Rus askerlerinin görevlerini yerine getirmesi ve cephaneliğin iyileştirilmesi konusunda bilgi verdi.

???????Ivanayev ayrıca, Rus birliklerinin son bir ayda Ukrayna'da 7 yerleşim birimi ele geçirerek, 300 kilometrekare alan üzerinde kontrol sağladığı bilgisini paylaştı.

Bakan Belousov, cephede görev alan "başarılı" askerlere devlet ödülleri takdim etti.