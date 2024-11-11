Rusya Savunma Bakanı Savaş Alanında

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un, Ukrayna'daki savaşta yer alan Rus birliklerini denetlediği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Belousov, Rusya'nın Dnepr Askeri Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret etti.
Ukrayna'da savaşan birlikleri denetleyen Belousov, grubun komutanı Mihail Teplinskiy ile toplantı yaptı.
Belousov'a toplantıda cephedeki durum ve birliklerin gerekli teçhizatının sağlanması konusunda bilgi verildi.
Bakan Belousov, bazı askerlere çatışmalardaki eylemlerinden dolayı ödül takdim etti.
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